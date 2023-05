Dieci artisti emergenti per il ’Progetto porto’

I giovani appassionati d’arte tornano protagonisti a Cesenatico. Oggi, sabato, alle 17 si inaugura l’edizione 2023 di Appartenenze, l’evento organizzato dall’associazione Progetto Porto. Sono dieci gli artisti emergenti coinvolti, i quali esporranno le proprie opere all’interno di due spazi, che sono la Galleria comunale d’arte "Leonardo Da Vinci" e la terrazza della Biblioteca comunale. In quest’ultima sarà allestito un progetto dal nome Radici, realizzato da due giovani fotografi, i quali hanno deciso di reinterpretare i luoghi e le figure descritte nei versi del poeta cesenaticense Marino Moretti in chiave fotografica. Nella giornata odierna l’inaugurazione verrà accompagnata da una serie di attività, quali dj set e sessioni di live painting, che coinvolgeranno attivamente anche il pubblico. I protagonisti della mostra sono Fabio Adani, Giulia Soldati, Clara Begliardi, Nicola Bracci, Bad Rhazane, Maria Chiodo, Roberto Nadal, Lorenzo Manca, Riccardo Di Giovanni e Simone Tribuiani che espone una sua opera tra la galleria e la biblioteca. "Dopo il successo dello scorso anno _ dicono gli organizzatori _, questa edizione sarà centrata sull’indagine del rapporto tra individuo e ambiente circostante nella contemporaneità, e come questa relazione risulti tuttora determinante nella costruzione identitaria di entrambe le entità". L’associazione Progetto Porto è nata a Cesenatico nel gennaio 2021, fondata da sei ragazzi (Marco Martignani, Mattia Pasini, Alessandro Drudi, Vlad Rotaru, Walter Bruscato ed Elia Drudi), ed opera insieme a soci e collaboratori con l’obiettivo di promuovere arte e cultura sul territorio, tramite l’organizzazione di eventi. Gli allestimenti alla Galleria comunale e alla Biblioteca sono visitabili nei fine settimana successivi sino al 28 maggio (ingresso gratuito).

g.m.