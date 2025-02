Dieci lezioni per diventare clown

‘L’attore e il naso rosso’, è il corso per clown che avrà inizio domani dalle 20.30 alle 22.30 allo Spazio Cesuola in via Ponte Abbadesse 451. Dieci incontri in tutto, a partire da domani, adatto a tutte le età con un minimo di otto partecipanti e un massimo di 16. Il primo incontro è gratuito. Il corso è organizzato dal duo clown ‘I due senza’ che nasce dalla collaborazione tra Matteo Amaducci (in arte Armaduk) e Francesco Della Vittoria (in arte Alcide), già compagni di clownerie nel gruppo di clown dottori ‘I nasi rossi del dottor Jumba’. Entrambi hanno un passato teatrale ricco di esperienze che vanno dall’improvvisazione alla commedia dell’arte, all’acrobatica fino, ovviamente, all’arte della clownerie. Dal 2017 organizzano corsi di teatro e clown, workshop, e mettono in scena spettacoli sia in strada che in teatro sempre accolti con entusiasmo dal pubblico e dalla critica: il loro ultimo spettacolo ‘Shhh…ine’ si è aggiudicato il premio Takimiri Giuria dei piccoli, il Pinocchietto dello Zecchino della giuria ‘Open circus’ e il premio ‘Tuttinclusi’ della giuria Anffas al ‘Clown & clown festival’ 2023 ed ha vinto il primo premio allo Smile Clown Festival di Napoli dello scorso anno. Il clown che portano in scena non è un pagliaccio, non è un personaggio che ‘deve fare ridere’ per forza e che scivola nel patetico e nei cliché. L’assenza della lingua parlata libera il clown anche dalla connotazione linguistica. Per partecipare al corso non sono richieste esperienze pregresse. Per informazioni: iduesenza.info@gmail.com. Per prenotarsi per la prima lezione gratuita: https://forms.gle/r4BXqvuVk3mqHCat6.

"Durante il corso – spiegano gli organizzatori - gli artisti lavoreranno sul ‘cercare la verità mettendosi in ascolto di loro stessi, degli altri, dello spazio intorno per scavare e trovare il clown. E’ un percorso fatto di relazioni costruite giocando insieme e che continueranno ad accompagnare gli attori anche dopo il corso. Fatto di tecnica teatrale e disciplina del corpo in scena. Fatto di ricerca continua della verità sia sul palco che fuori, fatto di fallimenti che diventano risorsa creativa, fatto di leggerezza e serio divertimento".

Annamaria Senni