Dieci milioni per la ricostruzione: "Così Cesena è tornata sicura"

Dal tragico pomeriggio del 16 maggio nel quale l’alluvione ha devastato una larga fetta di Romagna, nel Comune di Cesena sono stati effettuati circa 400 interventi di ricostruzione in somma urgenza, effettuati da una cinquantina di imprese per un totale di 2 milioni e 700.000 euro. Somma che nei prossimi giorni finalmente potrà essere liquidata alle ditte grazie a fondi messi a disposizione dal governo tramite la struttura commissariale presieduta dal generale Figliuolo. In tutto però a oggi nelle casse del Comune di Cesena sono stati iniettati 8 milioni e 900.000 euro, che verosimilmente a brevissimo diventeranno 10 grazie all’aggiunta di un altro milione e 100.000 euro riconosciuti per interventi urgenti. Si arriverà così a circa un terzo dei 28 milioni quantificati dagli uffici di palazzo Albornoz per porre rimedio ai danni causati dall’alluvione. Senza contare le somme imputabili agli interventi legati agli immobili, che faranno lievitare le cifre complessive oltre i 40 milioni, importo che però verrà ridotto grazie alle coperture assicurative attivate e alle donazioni arrivate in questi mesi.

"Rendiconteremo tutto nel dettaglio – hanno assicurato il sindaco Enzo Lattuca e il suo vice Christian Castorri, che è anche assessore ai lavori pubblici - e fin da ora siamo proiettati nell’ottica di ciò che servirà fare da adesso in avanti. Il nostro obiettivo è quello di arrivare al prossimo maggio, a un anno dalla calamità, con il ritorno alla pressoché totale normalità nel territorio pianeggiante, nel quale riteniamo possibile anche l’arrivo dei fondi per la ricostruzione ai privati. In collina, dove il problema sono le frane, che per essere risolte necessitano di investimenti molto maggiori, il quadro invece è più incerto. E nel dirlo il pensiero va prima di tutto ai Comuni che in quel tipo di territorio hanno tutta la loro estensione e che di certo dovranno fronteggiare problemi tutt’altro che semplici".

Lattuca e Castorri sono intervenuti anche sulla richiesta di chiarimenti avanzata da Fratelli d’Italia in merito alla richiesta di restituzione dei 3.000 euro elargiti come anticipo rispetto ai risarcimenti. "Non è un tema politico, ma tecnico. Non abbiamo rilevato operazioni fraudolente, ma semplicemente il mancato rispetto di alcune linee guida, che precludono l’anticipo dei fondi, non la loro elargizione. Abbiamo mandato comunicazioni a tutti gli interessati". In questo contesto si inseriscono le crescenti considerazioni che a livello nazionale aprono il campo a dubbi sui futuri eventuali interventi statali a copertura dei danni subiti in seguito a calamità naturali. "La questione deve essere affrontata in abbinamento ai ristori, non in alternativa. E’ chiaro che il tema delle protezioni che enti pubblici o privati possono attivare a tutela dei loro beni, per certi aspetti possono essere una valida protezione. Resta in ogni caso il fatto che lo Stato deve continuare a esserci. Facendo la sua parte". Entro la fine di maggio dovrebbero essere pronti anche i piani di ricostruzione messi a punto dal Commissario che prevedranno gli interventi strutturali da attuare in tutte le zone colpite. "Già da ora – hanno chiarito Lattuca e Castorri – alcuni interventi stanno migliorando la situazione rispetto al pre alluvione. Un esempio è l’area intorno al Ponte Europa. Detto dei 2,7 milioni di euro già spesi, al momento sono in corso opere per altri 2,9 milioni: questo significa che in 5 mesi abbiamo investito 5 milioni e mezzo di euro. I risultati si vedono: Cesena è tornata sicura".