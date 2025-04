Dieci operatori brasiliani al Macfrut

Con la missione a San Paolo in Brasile si è concluso il tour di presentazioni di Macfrut 2025, fiera che sarà presentata a Roma oggi all’Agenzia Ice. Le presentazioni hanno toccato i principali paesi di produzione ortofrutticola del mondo con l’obiettivo di portare in fiera nuovi espositori e visitatori.

La missione a San Paolo, avvenuta la settimana scorsa con la collaborazione del locale ufficio Ice diretto da Milena Del Grosso, aveva lo scopo di invitare buyer interessati all’acquisto di frutta italiana per le nuove opportunità che si sono aperte negli ultimi mesi. I problemi nel Golfo Persico, che hanno ridotto drasticamente le esportazioni verso il Far East, hanno evidenziato la centralità del mercato brasiliano per prodotti come mele e kiwi da sempre fiore all’occhiello della produzione made in Italy. Basti pensare che nell’ultimo anno il Brasile ha importato oltre 100.000 tonnellate di mele dall’Italia.

Una grande opportunità per gli esportatori italiani che troverà il suo punto di incontro nella prossima edizione della fiera che vedrà la partecipazione di 10 buyer, tra i principali importatori di ortofrutta del Brasile e 2 buyer della più grande catena di supermercati brasiliana (Pao De Azucar). Il Brasile è diventato un paese strategico e per questo Macfrut intende organizzare per il prossimo mese di Novembre un evento promozionale realizzato insieme alle imprese italiane della filiera interessate a questo mercato.