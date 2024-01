Dieci posti aperti al Servizio Civile. Ecco come presentare domanda

Sono 10 i posti disponibili a Savignano sul Rubicone per il Servizio civile universale, un’esperienza di volontariato che offre un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e nello stesso tempo un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società. A Savignano sul Rubicone sono attivi i progetti Arci "Comunità in-formate", "Gioco, pappa, nanna" e "Futuro semplice", il progetto Fism "Avrò cura di te" e un progetto Anpas, Associazione nazionale Pubbliche assistenze.

Il progetto "Comunità in-formate", per il quale sono disponibili 2 posti presso il Centro stranieri dell’Asp del Rubicone (Azienda pubblica di servizi alle persone), attivo in via Roma 10, riguarda attività di informazione e orientamento ai servizi per renderli accessibili e inclusivi.

Il progetto "Gioco, pappa, nanna" secondo coinvolge i volontari in attività di socializzazione, ricreative ed educative per i bambini da 0 a 5 anni e di supporto alla genitorialità con 1 posto presso il Centro famiglie dell’Asp del Rubicone, attivo in via Roma 10, e 2 posti presso la nuova scuola per l’infanzia in via Portazza 33, frazione di Capanni; il progetto "Futuro semplice", presso la Casa residenza anziani di via F.lli Rosselli, mette a disposizione 1 posto. La Pubblica assistenza comprensorio del Rubicone accoglie invece tre volontari per il supporto a persone con patologie mentre la scuola Fism della Fondazione "Asilo infantile Vittorio Emanuele II", nell’ambito del progetto "Avrò cura di te", mette a disposizione 1 posto.

Possono partecepare giovani tra i 18 e i 28 anni. Il periodo di impiego è 2024-25, per una durata tra gli 8 e i 12 mesi e 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo, e un corrispettivo di 507,30 euro mensili. L’avvio in servizio avverrà entro il 19 settembre 2024. La domanda di partecipazione va presentata tramite la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Il termine per è il 15 febbraio 2024 alle 14.

