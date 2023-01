Dieci scosse in poche ore: giovedì di paura

di Annamaria Senni

La terra trema. Trema ancora, senza sosta. Numerose le scosse di terremoto avvenute ieri nel Cesenate. La prima ieri mattina alle 5.44 di magnitudo 3.2 con epicentro a 5 chilometri da Cesenatico. Poi lo sciame è continuato, a intervalli irregolari, e senza sosta, nella giornata di ieri. Una seconda scossa più leggera alle 6.22, e poi una scossa più forte (la terza) alle 7 in punto. In tanti a quell’ora hanno avvertito il letto tremare, il lampadario oscillare e le vibrazioni del terreno che sussultava. Nessun dubbio: il terremoto. Attimi di terrore diffuso, una violenta scossa di magnitudo 3.5, questa volta a 3 chilometri a nord di Gambettola, ha fatto entrare la paura tra le mura domestiche del Cesenate. Una manciata di secondi e poi si torna alla normalità: c’è chi va al lavoro, chi si prepara per la scuola, e chi inizia a sbrigare le faccende.

Una normalità che non è durata a lungo. Alle 11.45 un’altra forte scossa, di magnitudo 4.1 sprigionatasi a 3 km da Cesenatico torna a diffondere il panico. Si pensa alla stessa faglia, che si è ’svegliata’ domenica scorsa, sempre a una profondità di 19 chilometri, sconosciuta ai sismologi. Un terremoto avvertito distintamente in tutto il Cesenate, ma anche nelle vicine Forlì e Rimini. A quell’ora le città erano decisamente sveglie.

Evacuate immediatamente le scuole del comprensorio cesenate. Alcuni studenti, nella località di Cesenatico, non sono stati fatti più rientrare negli edifici scolastici dopo la forte scossa delle 11.45. Sono rimasti nel cortile della scuola in attesa che il personale scolastico rientrasse a prendere zaini e giubbotti. Altri studenti, dopo la scossa, sono stati fatti rientrare negli istituti per le lezioni. In alcune scuole sono state sospese le attività pomeridiane. Lo sciame sismico non si è fermato nemmeno al pomeriggio: alle 14.35 un’altra scossa di magnitudo 2.9. In tutto tra le 5.44 e le 14.59 sono state dieci le scosse registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Cesenate. Alcune più leggere e impercettibili, altre avvertite distintamente.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Forlì-Cesena per segnalare la presenza di alcune crepe nelle abitazioni, in seguito alle scosse. I sopralluoghi non hanno evidenziato danni ingenti agli edifi ci e non si segnalano danni alle persone. Evacuato in mattinata anche il personale che lavorava nel Comune di Savignano. La linea ferroviaria è stata sospesa sulla tratta adriatica dalle 11.50 tra Cesena e Sant’Arcangelo e tra Igea Marina e Cervia, (con l’attivazione di un bus sostitutivo) ed è stata ripristinata alle 14 dopo i controlli del caso.

Agli uffici di protezione civile di Cesena e Cesenatico non sono pervenute, al momento, segnalazioni di danni e non è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ma sul territorio, in caso di necessità e urgenza, sono previste 35 aree di emergenza dislocate a Cesena e centri di raccolta sia in luoghi all’aperto (il più grande al parcheggio della Fiera di Cesena studiato per un’eventuale operatività dei soccorsi) e al chiuso: luoghi dove allestire campi e strutture di accoglienza (principalmente nelle palestre scolastiche o campi sportivi).