Diecimila euro per gli alluvionati

Una goleada che è andata ben oltre le quattro reti segnate dalla squadra di mister Michele Mignani al Mantova: domenica, in occasione del match all’Orogel Stadium contro i lombardi, i tifosi bianconeri hanno mostrato il loro lato migliore, contribuendo, con la loro partecipazione, a raccogliere oltre 10.000 euro che verranno destinati dal Cavalluccio alle persone colpite dall’alluvione delle scorse settimane. La somma sarà devoluta interamente all’associazione Traversara in Fiore per contribuire all’acquisto di beni di prima necessità per i residenti colpiti dall’alluvione del 19 settembre e sostenere il ripristino degli edifici danneggiati dall’esondazione del fiume Lamone. L’associazione Traversara in Fiore è un ente no profit attivo da oltre quarant’anni sul territorio traversarese e si occupa di promuovere lo sviluppo educativo, ricreativo e culturale della comunità attraverso l’organizzazione di iniziative, manifestazioni, concerti e seminari sul territorio; oltre a promuovere attività educative per gli istituti scolastici della frazione e sostenere l’assistenza post-scolastica per le scuole elementari. A fronte della criticità della situazione tutt’ora esistente nell’area traversarese, il Cesena Fc, che ieri in una nota ha ringraziato tutti i tifosi per il prezioso apporto, sta inoltre lavorando alla definizione di una serie di iniziative benefiche per continuare a sostenere le persone e le famiglie che stanno vivendo sulla loro pelle le drammatiche conseguenze dell’alluvione. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 16 ottobre, alla Clubhouse dell’Orogel Stadium: calciatori, dipendenti e partner del Cavalluccio si ritroveranno insieme ai rappresentanti dei vari club dei tifosi bianconeri e ai volontari dell’associazione Traversara in Fiore, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ripartenza della frazione di Traversara.