Diede fuoco a un’auto: 67enne alla sbarra

Alla sbarra ieri in tribunale a Forlì un 67enne cesenate accusato di incendio per aver aiutato un amico 80enne a dar fuoco all’auto dell’ex compagna. I due amici a inizio luglio dello scorso anno avrebbero rubato e poi incendiato l’auto della donna di 57 anni, che ha lavorato a lungo come badante a casa dell’anziano con cui sarebbe nata una relazione amorosa. A scatenare l’ira dell’80enne sarebbe stata la decisione della compagna di andarsene dalla sua casa e di interrompere ogni tipo di rapporto. L’80enne è finito arrestato mesi fa con le pesanti accuse di stalking e incendio, ora a processo rimane l’amico 67enne che nega ogni addebito. A difenderlo l’avvocato Alessandro Sintucci. Secondo l’accusa i due uomini avrebbero noleggiato un’auto per poi andare a incendiare la macchina della donna senza essere riconosciuti. Ieri è stata sentita come testimone la domestica dell’80enne che ha raccontato di avere sentito l’anziano mentre si accordava con un terzo uomo per distruggere l’auto dell’amata. Il mistero si infittisce. Processo rinviato al 14 luglio.