"Dietro piazza della Libertà il degrado non si ferma"

Un angolo buio nel cuore della città. Residenti e operatori commerciali che abitano e lavorano nella zona di via Giovanni XXIII, sul retro di piazza della Libertà, lamentano da tempo una serie di disagi legati alle cattive frequentazioni della zona, soprattutto durante le ore serali e notturne. "Ci siamo appena svegliati trovando l’ennesimo scempio – hanno argomentato ieri mattina i diretti interessati, mostrando immagini di muri imbrattati e rifiuti di vario genere abbandonati a terra - e ormai siamo esasperati. C’è chi ha dovuto fare i conti con furti, anche ripetuti (come i gestori dell’Osteria Malatesta, ndr) e chi si vede ciclicamente costretto a pulire come meglio può i danni causati da altri. Non si venga a dire che il problema non è conosciuto, perché le segnalazioni sono state tante. Piuttosto è sottovalutato. Si parla tanto di una città bella e a misura di chi ci vive, poi però i fatti sono questi: nel pieno cuore di Cesena, ci sono zone nelle quali il degrado è assoluto protagonista. Siamo stanchi delle rassicurazioni, vogliamo i fatti. Quelli che chiunque si dovesse trovare a vivere in un contesto del genere, pretenderebbe, a ragione, di veder compiere". Il tema in effetti non è nuovo: anche sulle pagine del Carlino si è più volte affrontato l’argomento, citando disagi e recriminazioni di chi prima si è visto costretto a convivere con il cantiere di piazza della Libertà, e dopo si è trovato a fare i conti con le conseguenze di dubbie frequentazioni che evidentemente su quegli scalini e su quei muretti ormai si sentono di casa.