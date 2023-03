"Difendiamo i più fragili" Zignani dalla Uil alla presidenza del patronato Ital

di Elide Giordani Giuliano Zignani, 65 anni, cesenaticense, storica figura di riferimento della Uil, è stato incaricato di presiedere la dimensione nazionale di Ital, il patronato dell’Unione Italiana del Lavoro. Attualmente, e dal 2014, è anche presidente regionale della Uil, ma lo sarà ancora per poco: le due cariche sono incompatibili e Zignani si prepara a traslocare a Roma, pur mantenendo, come sempre, radici salde in Romagna. Zignani come cambia il suo impegno? "Il sindacato si occupa di lavoro e chiede una tessera a chi vi fa riferimento, il patronato invece è aperto gratuitamente a tutti i cittadini, di solito i più fragili che non possono permettersi l’intervento di un professionista, e che abbiano bisogno di assistenza per la pensione, per problemi legati alla disabilità, all’infortunio e alle malattie professionali, alla posizione assicurativa, all’immigrazione, alle prestazioni a favore del reddito. Offre, infine, assistenza e informazione ai carcerati, ai cittadini indigenti e a chi vive al di sotto la soglia di povertà fornendo indicazioni su case popolari e aiuti economici". Com’è organizzato l’Ital? "Opera sotto la vigilanza del ministero ed ha 1.450 sedi in Italia e 150 recapiti all’estero, distribuiti in 26 paesi nel mondo, dove pratica in convenzione con altri...