"Difendiamo il linguaggio inclusivo"

La lista Fondamenta Avs replica alle critiche avanzate da Fratelli d’Italia per l’utilizzo della ‘schwa’ nel manifesta delle iniziative comunali per la Festa della Donna.

"L’uguaglianza non è solo un principio – afferma una nota di Fondamenta Avs – ma un obiettivo concreto che richiede impegno costante per smantellare le disuguaglianze di genere, di trattamento e di opportunità che ancora oggi permeano la nostra società. Il ciclo di appuntamenti dedicato ai diritti delle donne promosso dal Comune di Cesena in occasione dell’8 Marzo rappresenta un’occasione per rafforzare questo impegno. Il dibattito sorto attorno all’uso della schwa nel manifesto che lo pubblicizza dimostra, ancora una volta, quanto sia necessario continuare a lavorare per un linguaggio e una cultura dell’inclusione e quanto incapace sia l’estrema destra di comprendere tematiche legate ai diritti e all’uguaglianza".

Fondamenta Avs osserva che "esponenti dell’estrema destra locale e nazionale" "paiono più interessati a strumentalizzare una scelta linguistica che a confrontarsi sui reali problemi che affliggono le donne in Italia", tentando così di coprire "i fallimenti del governo Meloni" sui temi dell’uguaglianza di genere.