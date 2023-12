Difesa della costa con 450mila euro

A Cesenatico arrivano dalla Regione circa 450mila euro sui 5 milioni complessivi, messi a disposizione per la difesa della costa, le mareggiate e l’ingressione marina. Il finanziamento sarà utilizzato dal Comune a Valverde, per realizzare nuove opere di difesa, che nello specifico consistono nella chiusura dei varchi nelle scogliere, il rialzo dei muretti e dei dossi carrabili per proteggere l’abitato dalle ingressioni marine sul lungomare Carducci, nel tratto tra le intersezioni con via Montello e via Dante Alighieri, e tra via Deledda e via Quasimodo. Gli altri interventi sono previsti a Lido degli Estensi, Porto Garibaldi, Lido di Volano e Goro.