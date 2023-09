Differenziata, ecco tre contenitori per gli abiti usati

E’ attivo da giovedì 28 settembre il servizio di raccolta differenziata degli ’abiti usati’. Lo comunica il sindaco, Baccini: "Sono stati installati tre contenitori per il servizio. Uno a San Piero nel piazzale del cimitero, uno a Bagno in via Circonvallazione, e uno a Acquapartita anche per Selvapiana, Casellina, Valgianna. Nonostante la nostra richiesta per un maggior numero di contenitori, registriamo un servizio, che chiedevamo dal 2017. Oggi la percentuale di raccolta differenziata del Comune è arrivata ad una media dell’80%. un’evoluzione positiva, considerando che il livello di partenza era del 41%".

Gilberto Mosconi