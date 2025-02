Difficoltà di memoria, nuovo centro

Continua l’impegno di Asp del Rubicone per supportare le persone con difficoltà di memoria e i loro famigliari. Aprirà a Cesenatico, il 4 marzo 2025, presso la Fondazione Nuova Famiglia Onlus in via Cesenatico 60, il nuovo centro d’incontro per persone con lievi difficoltà di memoria e i loro familiari. Il centro d’incontro è uno spazio di ritrovo informale, che fornisce un supporto per gestire al meglio le conseguenze cognitive, emotive e sociali della malattia. Ha come obiettivi: favorire la partecipazione e l’inclusione, sostenere l’autodeterminazione e l’autostima, potenziare le capacità e le competenze della persona e dei famigliari per affrontare le difficoltà quotidiane. Sarà aperto una volta a settimana, il martedì mattina dalle 9 alle 11. Per partecipare al centro d’incontro e/o avere maggiori informazioni scrivere alla mail: servizi.extraresidenziali@aspdelrubicone.it, oppure tel. 331 1361157.