"Dignità al centro di queste scelte"

Per Filippo Rossini, presidente del consiglio comunale di Cesena "il fine vita è un tema complesso e delicato che tocca le questioni etiche, legali e umane. Ogni individuo ha diritto a decisioni consapevoli riguardo la propria vita e la propria morte. La dignità deve essere al centro di queste scelte, permettendo alle persone di affrontare la sofferenza con rispetto senza imposizioni. Si deve promuovere il dialogo tra pazienti, familiari e sanitari, affinché si possano esplorare opzioni come le cure palliative e il testamento biologico. La legislazione dovrebbe garantire diritti e proteggere le volontà, evitando di trasformare il fine vita in un tabù. Solo così si può onorare la vita fino all’ultimo respiro".