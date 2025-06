"Dilaga l’abusivismo nel settore beauty specie nella zona mare"

"Con l’arrivo della stagione estiva, purtroppo, stiamo registrando un preoccupante aumento dei casi di abusivismo nel settore del beauty e del benessere". È l’allarme lanciato da Marco Boscherini, responsabile di Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena, che sottolinea come questa pratica danneggi non solo le imprese regolari, ma anche la sicurezza dei cittadini. Secondo un’indagine di Cna, circa un’attività su tre nel settore beauty e benessere opera in modo abusivo, con una percentuale che supera di gran lunga la media nazionale del 14% di alte attività, attestandosi a oltre il 27%. Questi dati corrispondono a quanto rilevato in provincia, con un aumento delle segnalazioni nella zona mare del Cesenate.

"In particolare – spiega Boscherini – estetiste, acconciatrici e acconciatori e operatori del benessere qualificati rispettano severi protocolli igienico-sanitari e investono costantemente in formazione, attrezzature e strutture a norma. Chi lavora abusivamente, nell’illegalità totale, invece, lo fa in ambienti improvvisati, spesso a casa del cliente, senza alcuna tutela igienica né garanzia di sicurezza, esponendo le persone a seri rischi di infezione e altre complicazioni". Cna Benessere e Sanità ribadisce la necessità di un’azione congiunta tra istituzioni, sistema sanitario e forze dell’ordine per intensificare i controlli, indirizzato a scovare queste pratiche fraudolente, soprattutto nei mesi estivi, quando la domanda di trattamenti estetici aumenta e le offerte “fuori dalle regole” proliferano, anche tramite canali digitali e social network, dove si promuovono prestazioni con tanto di tariffe dettagliate, postando anche fotografie e filmati dei trattamenti effettuati sulla loro clientela.

Oltre ai trattamenti classici proposti dai saloni autorizzati (tinte e trattamenti per capelli, pratiche di onicotecnica per mani e piedi, epilazione), nel mercato abusivo si stanno diffondendo anche trattamenti più importanti e delicati come i filler su rughe e labbra, che rientrano invece tra le pratiche di medicina estetica e che, se svolti da personale non autorizzato, rappresentano un grave rischio per la salute.

"La concorrenza sleale, di chi esercita nel completo anonimato, non solo mette in ginocchio le attività che operano legalmente – afferma Boscherini – ma espone la clientela a seri rischi sanitari. È fondamentale per i consumatori scegliere sempre professionisti qualificati e regolari, anche per difendere la salute, oltre che l’economia del nostro territorio".