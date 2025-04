"Diminuiscono gli acquisti, si risparmia di più"

Diminuisce la spesa per consumi, aumenta la propensione al risparmio. Sono i segnali che mette in luce Confcommercio sulla base dell’analisi ‘La questione dei consumi’.

"Il potere di acquisto - mette in luce il presidente Confcommercio Patrignani - sta crescendo più della spesa reale delle famiglie e, di conseguenza, anche la propensione al risparmio: insomma, si hanno più risorse ma si sceglie di non spenderle. La spesa pro capite dei residenti (21mila euro nel 2024), pur in recupero rispetto al 2020 (18mila 600 euro), non tornerà neppure nel 2026 (21mila 500 euro) ai livelli del 2007 (21mila 600 euro)".

Sulla debolezza dei consumi incidono anche i bassi salari italiani rispetto agli altri Paesi europei. Per dare un vero impulso alla crescita, "servono gli investimenti e le riforme contenute nell’agenda del Pnrr, ma anche un deciso alleggerimento del carico fiscale sul ceto produttivo" osserva Confcommercio.