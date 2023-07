"Dimissioni dal lavoro in aumento: servono politiche nuove"

Il 2022 ha segnato un’esplosione del fenomeno delle dimissioni volontarie dal lavoro nel territorio romagnolo, secondo un dossier presentato dalla Cisl Emilia-Romagna che prende in analisi gli anni dal 2014. Nel 2022 nel territorio romagnolo, ben 46.300 lavoratori dipendenti hanno lasciato il lavoro, un aumento del 49.95% rispetto alla media degli anni precedenti. Inoltre, le dimissioni volontarie hanno segnato un aumento del 13.60%, con 46.300 lavoratori che hanno lasciato il posto in cerca di un posto migliore, mentre nel 2020 erano 40.757. Il 59% uomini, il 41% donne. Il 31% rientra nella fascia di età fino a 29 anni, il 47% nella fascia di età 30-50 anni, il 22% oltre i 51 anni. La Cisl osserva che oggi i giovani sono maggiormente orientati verso la ricerca di un impiego che sia in linea con i propri valori personali e che offra un senso di realizzazione. Questa mentalità li rende più selettivi nella scelta delle opportunità di lavoro. In secondo luogo, la flessibilità è diventata una priorità per i giovani lavoratori. "Il territorio romagnolo si è trovato di fronte a un fenomeno preoccupante nel corso degli ultimi anni con l’esplosione delle dimissioni volontarie - commenta il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli -. Questo trend rappresenta una sfida significativa per le imprese, che devono ora trovare un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e le esigenze delle aziende al fine di garantire la stabilità economica del territorio romagnolo". "E’ fondamentale – conclude Marinelli – concentrarsi sulla valorizzazione e il riconoscimento delle competenze professionali dei lavoratori. Inoltre, è indispensabile implementare politiche volte a migliorare le retribuzioni e le opportunità di crescita, soprattutto per i giovani lavoratori.