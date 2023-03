Dimore celebri, ci sono Casa Pascoli e Museo Casadei

di Ermanno Pasolini

La Regione Emilia-Romagna ha portato a termine la prima campagna di riconoscimento per l’assegnazione del marchio ’Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’, dando applicazione alla Legge regionale 10 febbraio 2022 n° 2: "Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità". Sono state 64 (52 riconosciute) le domande presentate: 23 dai Comuni (36%), 17 da privati (27%), 12 da fondazioni (19%), 9 da associazioni (14%), 1 da unione di comuni, 1 da cooperativa sociale onlus, 1 da società di diritto privato a responsabilità limitata. Tra le domande pervenute, 8 sono state inviate da case museo accreditate al Sistema museale nazionale.

Le 52 strutture riconosciute con il marchio ’Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’ (81% delle domande pervenute) fanno riferimento a 9 famiglie e a 55 personaggi, fra i quali ci sono Tonino Guerra, Marino Moretti, Giovanni Pascoli, Renato Serra, Secondo Casadei, Luciano Pavarotti, Gioacchino Rossini, Arturo Toscanini, Giuseppe Verdi.

Fra le strutture riconosciute ci sono Casa Moretti (Cesenatico); Casa Museo Renato Serra (Cesena); Casa Studio Mario Bertozzi (Forlimpopoli); Museo Casa Pascoli (San Mauro Pascoli); Museo Secondo Casadei (Savignano sul Rubicone); Villa Saffi (Forlì in località San Varano); Villa Silvia-Carducci (Cesena - località Lizzano). Le strutture con il marchio rispondono ai requisiti minimi obbligatori stabiliti per legge: rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che, nella sua dimensione pubblica o privata, ha abitato, svolto la propria attività o, in casi speciali, ha condotto la propria formazione specialistica nella struttura; svolgere attività per la conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata; aprire al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; dimostrare la gestione economica e finanziaria mediante apposita documentazione, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con una relazione annuale sulle attività.

La Legge regionale mette in atto un processo di accompagnamento che, alle strutture interessate dalla normativa, propone di mettere in atto buone pratiche e, ai soggetti intenzionati a candidarsi a far parte delle richiede di partecipare a un percorso di formazione con corsi di aggiornamento, convegni di studio e conoscenza della letteratura scientifica sulla materia.