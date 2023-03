’Dinastia degli ingegneri Antonelli’ s’inaugura la mostra di Babuscio

Lunedì alle 17 nel teatro Pagliughi verrà inaugurata, con una conferenza, la mostra dello storico Claudio Babuscio (nella foto) ’La dinastia degli ingegneri militari Antonelli di Gatteo dal 1560 al 1649’. Si tratta di ingegneri noti in tutto il mondo che realizzarono opere in Brasile, Messico, Repubblica Domenicana, Venezuela, Porto Rico, Colombia, Panama, Cuba, Florida, Spagna e Nord Africa. Il 7 è un numero importante per la storia degli Antonelli: 7 le meraviglie del mondo che sono le strutture e le opere architettoniche artistiche e storiche che i Greci e i Romani ritennero le più belle e straordinarie artifici dell’umanità; 7 le meraviglie, ancora reali, che sono state costruite dagli Antonelli tra il 1560 fino al 1650. Queste sette opere sono Unesco patrimonio mondiale dell’umanità; 7 i discendenti da una stessa famiglia e parentela.

La dinastia degli ingegneri militari Antonelli fu per quasi un secolo al servizio di quattro re della corona spagnola: re Carlo I, re Filippo II, re Filippo III e re Filippo IV.

Claudio Babuscio, nato a Riccione, vive a Francoforte in Germania. Pensionato, dedica il suo tempo libero come storico-scrittore. Dal 2011 sta investigando sugli ingegneri militari Antonelli di Gatteo e sulla storia dell’impero spagnolo in America, Europa e in particolare in Italia dal 1500 fino al 1800. Poi è nato con grande passione il progetto ’La Dinastia degli Ingegneri Militari Antonelli di Gatteo’. Martedì 28 alle 17 Claudio Babuscio sarà nella biblioteca comunale Antonio Baldini di Santarcangelo di Romagna per la presentazione del suo libro ’Storie inedite romagnole tra il 1500 e il 1700’.

Ermanno Pasolini