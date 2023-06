Dino Gnassi Band in concerto a Villamarina

A Villamarina si apre il calendario degli eventi 2023. Domani sera alle 21 si terrà il concerto della Dino Gnassi Band, per lo spettacolo apripista. Venerdì 23 giugno sul palco si esibiranno "I Furmentoun", mentre venerdì 30 giugno tornerà sul lungomare di Villamarina la Giancarlo Ronchi Band. Il mese di luglio si aprirà invece il 7 con lo spettacolo delle Fruste Infuocate, si proseguirà il 14 luglio con il concerto country dei Cadillac Ranch, per passare a venerdì 21 luglio con i Fosfena, per un evento dedicato alla musica pop. Il mese di luglio si chiuderà venerdì 28 con Schiuma Party.