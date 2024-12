Dio si veste della nostra umanità

Con la festa del Natale si ripropone alla nostra attenzione il grande evento dell’Incarnazione di Dio. Dio viene e si veste della nostra umanità. Ha scelto questa modalità per dirci che ci è vicino, che condivide la nostra storia e assume i nostri stessi problemi, fa sue le nostre fatiche, vive le nostre stesse gioie. Per dirci, in sostanza, che ci ama. Amore dice condivisione. “Il Vangelo dice che Gesù "venne fra i suoi" (Gv 1,11). I suoi siamo noi, perché Egli non ci tratta come qualcosa di estraneo. Ci considera cosa propria, che Lui custodisce con cura, con affetto. Ci tratta come suoi...

*vescovo di Cesena-Sarsina