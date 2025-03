Diolaguardia, incontro con le istituzioni

Il comitato Amici della Collina organizza oggi, alle 18.30, un incontro pubblico presso la Delegazione di Diolaguardia, frazione di Roncofreddo, alla presenza del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca e della sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’intento di rafforzare il dialogo tra comunità locale e le istituzioni, in un momento particolarmente delicato per il territorio collinare, duramente colpito dagli eventi alluvionali degli ultimi anni.

Durante l’incontro, il Comitato Amici della Collina esporrà le principali criticità ancora irrisolte, con particolare riferimento alla viabilità danneggiata, alle frane non ancora messe in sicurezza e ai disagi che alcune famiglie continuano a vivere quotidianamente, a due anni dall’alluvione 2023. Sarà un’occasione importante per confrontarsi direttamente con le autorità competenti, fare il punto degli interventi eseguiti e di quelli ancora da avviare, e chiedere un’accelerazione delle risposte operative. L’incontro rappresenta un segno di attenzione verso le istanze dei cittadini.