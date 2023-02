Dipendenza da alcol, un dramma sommerso

di Elide Giordani Una piaga. Non si sa quanto estesa poiché il sommerso nell’abuso di alcol appare di gran lunga superiore a quella parte che chiede aiuto ed è nota ai servizi sulle dipendenze patologiche. Per questo, il fenomeno di chi alza il gomito e al bicchiere non riesce a resistere, è attentamente monitorato. L’alcolismo non induce, infatti solo problemi di natura sociale e comportamentale, bruciando la vita, ma anche danni fisici: cirrosi, neoplasia epatiche, diabete, ictus, problematiche internistiche come gastrite, esofagite, pancreatite e deficit vitaminici. Ma neppure i rischi tengono lontano dalla bottiglia chi finisce vittima della dipendenza da alcol che ha gli stessi lacci di una qualunque droga. Il servizio Dipendenze patologiche dell’Asl Romagna di Forlì-Cesena, diretto dal dottor Michele Sanza, fotografa una situazione (dati del 2021) che evidenzia come siano ben 373nella nostra provincia le persone che si sono affidate alle cure dei sanitari e degli psicologi poiché incapaci di liberarsi dal problema dell’alcolismo. "E’ un numero che aumenta ogni anno - commenta il dottor Sanza - ed è la dimostrazione di una crescita della fiducia nel Servizio". Si tratta di 195 cesenati e 178 forlivesi. Sono soprattutto maschi i nostri concittadini che cadono vittime dell’abuso, le...