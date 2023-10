Dipinti e sculture donati a chi ha aiutato durante l’alluvione

Un dono a chi ha donato, un segno di gratitudine nel nome dell’arte è quanto hanno voluto dare l’Associazione culturale ’Pittori della Pescheria Vecchia’ di Savignano e l’Associazione scultura di Riccione con la serata della solidarietà, svoltasi in sala Allende in collaborazione con Care (Comitato Associazioni del Rubicone per le Emergenze e il patrocinio del Comune). Le associazioni hanno donato opere, tele e sculture, ai donatori del fondo Care e del fondo regionale per l’emergenza alluvione.

Hanno aderito 58 artisti con 88 opere donate dagli artisti ai donatori, singole persone e associazioni. I donatori che hanno ricevuto l’omaggio sono stati 33, tra questi si segnalano le associazioni Arquata futura, Capodacqua viva e Pro loco Arquata del Tronto che hanno donato 4.570 euro agli alluvionati della Romagna e la Pro Loco Bibbiena di Arezzo che ha donato 1.500 euro. Anche per loro sono state donate opere d’arte.

Hanno partecipato alla serata il sindaco Filippo Giovannini, il presidente dei Pittori, Werther Vincenzi (foto) e il referente di Care, Gigi Contardi che ha anche detto che Care ha raccolto 29.655,10 euro e nel mese di ottobre ha chiuso il conto corrente solidale. I fondi sono stati devoluti alla Casa di riposo di Sant’Angelo di Gatteo (5.177,24 euro); alla Pubblica Assistenza di Forlì (2.940,29 euro); al Seminario vescovile di Cesena (699 euro); alle Cucine popolari di Cesena (3.669,64 euro); all’Anffas Faenza (6.392,77 euro) all’asilo di Sant’Angelo di Gatteo (3.000 euro); alla polisportiva Cava Ginnastica di Forlì (7.800 euro).

Ermanno Pasolini