Venti diportisti sfrattati dal porto di Cesenatico battono cassa: "Risarcimento di 100mila euro"

Cesenatico, 25 aprile 2023 – Dopo la sentenza del tribunale civile di Bologna che pochi giorni fa, 19 anni dopo l’inizio dell’azione legale, ha riconosciuto valide le richieste degli assegnatari dei posti banca del porto turistico di Cesenatico Onda Marina e ha stabilito l’illegittimità dello sfratto intimato nell’aprile 2000, su richiesta della Coast to Coast di Gaetano Astolfi, dal Ministero delle Infrastruttura (tramite la capitaneria di porto di Rimini), è partito il contrattacco. L’avvocato Alfonso Celli che tutela i venti assegnatari sfrattati illegittimamente (o i loro eredi, perché alcuni sono deceduti in questi anni) ha inviato al Ministero delle Infrastrutture la richiesta di restituzione dei posti barca a coloro che furono illegittimamente sfrattati, oltre a un risarcimento di 100.000 euro da aggiungere a quello di 100.000 euro stabilito nell’ultima sentenza dal giudice bolognese Carolina Gentili.

Visti i tempi biblici con i quali si sta sviluppando questa intricata vicenda, è impossibile prevedere se i vecchi assegnatari otterranno la reimmissione nei posti barca illegittimamente sottratti, ma se ciò accadesse sarebbe un vero e proprio tsunami: i posti barca, ovviamente, sono stati affittati dalla Coast to Coast ad altri diportisti, e tra un anno e mezzo, a fine 2024, scadrà la concessione del porto turistico di Cesenatico alla società che fa capo all’imprenditore di Bellaria-Igea Marina Gaetano Astolfi.

La storia giudiziaria infinita di Onda Marina è quindi destinata ad arricchirsi di nuovi capitoli, anche se è impossibile fare previsioni sui futuri sviluppi. Tra le cose da accertare, per esempio, ci sarebbero i passaggi che, dopo diversi tentativi, portarono la capitaneria di porto di Rimini, dalla quale dipende l’ufficio locale marittimo di Cesenatico, e il Ministro delle Infrastrutture ad accogliere la richiesta della Coast to Coast di sfrattare i titolari dei posti barca nonostante questi avessero pagato il canone fino al 2024 alla precedente gestione, fallita nel 1990. Ma da allora sono cambiati comandanti, addetti all’istruttoria delle pratiche, ministri, sottosegretari e dirigenti ministeriali. Da quelle richieste di sfratto sono nati, uno dopo l’altro con interconnessioni difficili da districare, tre procedimenti penali, uno amministrativo e tre civili.

Mettendo le sentenze una dietro l’altra si capisce che i diportisti non hanno fatto altro che difendere le loro ragioni avendo pagato in anticipo il canone per ormeggiare la propria barca alla società fallita nel 1990, ma sono entrati in un labirinto giudiziario dal quale potrebbero uscire con una certa celerità solo rinunciando ai propri diritti. Ma dopo trent’anni passati a difendere i propri diritti, è difficile che i diportisti si fermino qui.