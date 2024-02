Diretta tv in chiaro e gli ultras tifano fuori

Andrà in onda in diretta e in chiaro su Teleromagna la gara tra Cesena e Fermana, valida come 24esima giornata del campionato di Serie C. La sfida si svolgerà a porte chiuse ma i tifosi bianconeri potranno sintonizzarsi sul canale 14 del digitale terrestre (in Emilia-Romagna) a partire dalle 20.40 e seguire l’incontro della capolista con il commento affidato a Luca Alberto Montanari. Nell’immediato post partita, dalla sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, ci sarà invece Marco Rossi in collegamento che raccoglierà i commenti a caldo dei protagonisti. La gara sarà visibile anche in streaming sul sito: www.teleromagna.it.

Nel frattempo nel pomeriggio di ieri la Curva Mare ha annunciato che ripeterà quanto già fatto in occasione del match vinto dai bianconeri contro il Pontedera, quando quel settore era rimasto chiuso: gli ultras torneranno dunque a radunarsi fuori dallo stadio, per sostenere la squadra facendo sentire la loro voce anche senza poter entrare in campo.

L’appuntamento è per circa un’ora prima del fischio di inizio, quando i sostenitori del Cavalluccio si daranno appuntamento proprio all’esterno della curva, per poi spostarsi sul lato della tribuna dove (complice anche la struttura dello stadio, in quel punto più ’aperta’) faranno sentire la loro voce per tutta la durata della partita.

Intanto nei giorni scorsi, il Cesena ha aperto le porte del proprio stadio alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata. La scuola ha avviato per la prima volta il progetto ‘Alla scoperta della Città’ per far visitare ai bambini sia i luoghi storici come il comune o il teatro, sia quelli più moderni come l’Orogel Stadium Dino Manuzzi. In questa visita guidata, gli alunni hanno potuto vivere l’esperienza di campo dal punto di vista sia del calciatore (sedendosi in panchina e visitando gli spogliatoi) che dei tifosi guardando il terreno di gioco dalla curva Mare. Per tutti loro è stata una grande emozione, avendo la possibilità di osservare coi propri occhi quello che, solitamente, viene visto solo alla tv. Inoltre il Cesena ha regalato a tutti un simpatico diploma di ‘Vero Tifoso’ e una spilletta griffata Cavalluccio.