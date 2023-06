Direttiva Bolkestein Avvocati a convegno

‘Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo: stato dell’arte legislativo e recente giurisprudenza’ è il titolo del convegno che si svolgerà domani, venerdì, dalle 15.30 alle 18 al Palazzo del Turismo di Cesenatico (viale Roma 112). Lo organizzano la Scuola Forense Avvocato Giovanni Fontana Elliot, l’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena e la Fondazione forense di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune di Cesenatico.

Il convegno è di stretta attualità per l’economia della riviera ed è oggetto di un acceso dibattito politico e di contenzioso amministrativo, civile e penale. Le sentenze del Consiglio di Stato del 2021 e della Corte di Giustizia europea di appena due mesi fa aprono nuovi scenari nell’applicazione della Direttiva Bolkestein in relazione al Codice della navigazione, ma soprattutto nel settore delle concessioni per gli stabilimenti balneari.

L’incontro di domani è uno dei primi momenti di approfondimento della materia. Dopo i saluti istituzionali gli argomenti all’ordine del giorno saranno trattati da Cristina Pozzi, avvocato e docente di diritto comunitario dei trasporti all’Università di Parma, che avrà anche il compito di coordinare i lavori nei quali interverranno Carlo Curti Gialdino, professore dell’Università La Sapienza; Stefano Pollastrelli, professore di Diritto della Navigazione dell’Università di Macerata, e l’avvocato Leonardo Maruotti di Lecce.

Sono stati invitati al convegno i sindaci della costa romagnola, le autorità regionali e le associazioni di categoria del turismo e del commercio. Chi è interessato a partecipare al convegno deve accreditarsi presso la Fondazione Forense tel. 0543. 376763, e-mail [email protected]