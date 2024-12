Direttivo di fine anno: "Crescono gli iscritti e i servizi in Romagna"

"Chiudiamo l’anno con un aumento degli iscritti e dei servizi Caf e patronato. Anche grazie all’attivazione della nuova sede centrale romagnola in via Bertini a Forlì con una persona, la consulente del lavoro Cinzia Rustignoli, che si occuperà appositamente delle tematiche contrattuali e fiscali". Lo dichiara Filippo Lo Giudice, segretario di Ugl Romagna a conclusione del direttivo sindacale di fine anno, in cui non sono ancate le preoccupazioni. "La diminuzione dell’1% del valore aggiunto reale prodotto dall’industria in area regionale, la recessione prevista nel 2025 del -7,4% nel comparto delle costruzioni ed una leggera diminuzione delle forze lavoro (-0,7%)".