Direzione nazionale Pd "Cesenati non eletti? Serve il coordinamento della Romagna"

di Andrea Alessandrini

Tre ravennati eletti nella Direzione nazionale del Pd (l’assessore regionale Andrea Corsini, il sindaco di Ravenna De Pascale, amicissimo di Enzo Lattuca e dal percorso politico per certi versi speculare, e il sindaco di Lugo Davide Ranalli). Più due riminesi: Emma Petitti, già presidente dell’assemblea legislativa regionale e Alice Parma, sindaca di Santarcangelo. Ma restano a bocca asciutta Il Pd di Cesena e quello di Forlì. Metà Romagna ride, l’altra è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

Segretario di Federazione del Pd cesenate Nicola Della Pasqua, dispiaciuto per non essere rappresentati in Direzione nazionale?

"La Direzione nazionale in realtà non va valutata come un organismo che deve fungere da rappresentanza dei territori: sarebbe limitativo assegnarle questo ruolo. Ciò non toglie che il Cesenate disponga di persone di spicco con tutte le credenzialità per ben figurare della Direzione nazionale, di tutte le età e di entrambi i generi. Va anche aggiunto, tuttavia, che non abbiamo perso nulla".

Si riferisce al fatto che il Pd cesenate non ha avuto rappresenti nel direttivo nazionale neanche in passato?

"Se non vado errato eletto è stato il forlivese Marco Di Maio, ora in Italia Viva. Non ne ricordo altri prima di lui".

Il sindaco di Ravenna De Pascale, schierato anch’egli dalla parte di Bonaccini al congresso, è stato eletto, mentre il sindaco di Cesena Lattuca no. C’è una spiegazione?

"Io non posso fornirgliela, nè mi sono posto la domanda, fermo restando, ribadisco, che il Pd cesenate ha fior di rappresentanti non solo a livello di sindaci che non sfigurerebbero nella direzione nazionale e ci avrebbe fatto piacere che fossero stati eletti".

Lo squilibrio della rappresentanza del Pd in Romagna può porre dei problemi?

"Io ritengo che questa possa essere l’occasione propizia per creare un coordinamento romagnolo, un organismo del Partito Democratico che dia voce unitaria alla Romagna. Si tratta di una esigenza che viene avvertita da tempo e un coordinamento maggiore che sia stabile, strutturato e operativo non può che fare bene alla nostra rappresentanza aiutando a vincere residui campanilistici che possono perdurare nel tempo, anche se lo sforzo comune è già quello di lavorare insieme e di coordinarsi".

Segretario Dellapasqua, avete riaperto le iscrizioni?

"Sinora solo online, ma sono in arrivo le tessere. Il nostro segretario organizzativo ci informa che in sede c’è chi si è presentato per tesserarsi: sia chi lo era già stato, salvo poi allontanarsi, sia persone che non hanno mai aderito al Pd. Bei segnali".

Si avverte già nel cesenate, dove peraltro il Pd si era schierato in gran parte con Bonaccini, l’effetto Schlein?

"Mi pare di scorgere un ritrovato protagonismo del Pd. C’è molto interesse a capire come agirà il partito e come si muoverà la nuova segretaria, con la consapevolezza che il nostro è un partito plurale, dove tutte le componenti trovano casa".

Lei, che l’ha appoggiato e votato, è contento per la presidenza del Partito Democratico assegnata a Bonaccini?

"Bonaccini è un personaggio di alta caratura politica e il suo comportamento all’indomani del congresso è stato ineccepibile. Sarà un ottimo presidente".