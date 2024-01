Diritti dei disabili, apre lo ‘Sportello antidiscriminatorio’

Sabato 3 febbraio, presso i locali della Cooperativa Cils, in piazzale Sanguinetti, apre lo "Sportello antidiscriminatorio", che sarà accessibile al pubblico nei giorni di mercoledì dalle 15 alle 18, e sabato dalle 9 alle 12. Si tratta di un ulteriore contributo che a venti anni dalla sua costituzione, la Rete Abilità Diverse, ente territoriale che unisce le associazioni che si occupano di disabilità in tutte le sue forme (fisica, intellettiva e sensoriale) fornisce per dare voce e andare incontro alle esigenze di tutte le persone con disabilità, ma soprattutto con l’obiettivo di formare il territorio e poter costituire una rete di " antenne antidiscriminatorie" capaci di saper individuare ed inibire i processi discriminatori presenti nella quotidianità, nell’ambito della vita famigliare, sociale e lavorativa di ciascuno. Francesca Montalti, presidente di Anffas Cesena Aps che ha già visto riconosciuto il ruolo di sportello locale dell’Agenzia Nazionale, illustrerà le modalità di accesso allo sportello nel corso del convegno che si terrà sabato dalle 9 alle 13, a Palazzo del Ridotto, dal titolo "Imparare a riconoscere e contrastare le discriminazioni sulle persone con disabilità". Nel corso dell’incontro, che vede la partecipazione, tra gli altri dei presidenti nazionali Anffas Roberto Speziale, e l’intervento di rappresentanti e referenti nazionali della disabilità, ci si potrà iscrivere al corso gratuito, erogato in modalità online che si svolgerà venerdì 9 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 e che approfondirà maggiormente le tematiche illustrate nel convegno. "La legge n. 67/2006, oltre che la Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità – afferma l’avvocata Francesca Montalti, presidente locale Anffas -, dedica alla materia discriminatoria ampia importanza ma la normativa, anche se datata, è ancora sconosciuta o poco applicata. Il convegno intende fornire a tutta la cittadinanza un’occasione di conoscenza del concetto di discriminazione delle persone con disabilità, offrendo l’opportunità di approfondire per ogni tipologia di disabilità: uditiva, visiva, intellettiva e/o relazionale, acquisita e/o neurodegenerativa, quali sono le difficoltà quotidiane e come poterle superare". Raffaella Candoli