Disabile ferito a scuola: “Lasciato solo”

Cesena, 12 ottobre 2024 – Quella caduta improvvisa a scuola e poi l’inizio di un incubo. Per Rosa e Alfredo, una coppia cesenate con un figlio di 12 anni disabile, è iniziato un calvario da quando, a febbraio del 2023, il ragazzino è caduto mentre si trovava nel giardino della scuola elementare e, cadendo, si è provocato una brutta lesione al labbro, oltre alla rottura di un dente. Una caduta che non doveva accadere, secondo la famiglia, perché il figlio ha una disabilità che richiede un costante controllo da parte di un adulto.

Secondo il racconto delle maestre il bambino si trovava nel giardino della scuola accanto all’insegnante e all’educatrice che gli stava prendendo l’acqua come aveva richiesto. Si trattava dunque di una situazione del tutto normale, non certo per carenza di vigilanza e interesse verso l’alunno.

“In modo repentino e improvviso – spiegano le insegnanti - l’alunno ha perso l’equilibrio ed è caduto sbattendo il volto sulla pavimentazione esterna. E’ stato immediatamente soccorso e portato all’interno della scuola per sciacquare la bocca e applicare il ghiaccio, nel frattempo è stato chiamato il padre. Il bambino non ha mai pianto ed è rimasto tranquillo”.

Da quel momento però per la famiglia è iniziato un calvario, con visite continue all’ospedale, perché il minore necessità ogni mese e mezzo di un intervento ai denti, dato che l’operazione definitiva il 12enne la potrà fare solo una volta compiuti i 18 anni a causa patologia di cui soffre.

“La scuola – dice il padre del ragazzo – ha detto che mio figlio era fermo ed è caduto all’improvviso davanti alle maestre. Il problema è che mio figlio deve essere tenuto per mano continuamente per via della sua disabilità”.

“Abbiamo fatto almeno 15 visite dopo l’incidente e per la problematica del dente rotto mio figlio ha bisogno di essere sedato e ogni volta è un problema. Ogni mese e mezzo andiamo a fare una medicazione e per fare un trapianto ai denti deve aspettare la maggiore età”.

La famiglia, tramite i legali Nico Bartolucci e Francesca Montalti, si è rivolta alla scuola per trovare un accordo e l’unica risposta della scuola elementare è stata che non avevano nessuna responsabilità e ha dato lo scarico all’assicurazione come polizza infortuni.

“E’ arrivata una risposta risarcitoria di 500 euro – spiegano i legali – motivata dal fatto che la caduta è stata accidentale. Ma il bambino ha un’invalidità permanente dell’8 per cento e la nostra richiesta è superiore ai 20mila euro. Non essendo riusciti a trovare un accordo, inizieremo una causa”.