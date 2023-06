Disabile pestato a sangue "Aggressore ancora libero"

Sgomento e rabbia per il caso dell’uomo ipovedente di 55 anni residente a Cesenatico, vittima della brutale aggressione da parte di un uomo di origini albanesi, noto nella zona per i modi violenti e il vizio di alzare il gomito. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio e da allora il 55enne è ricoverato nel reparto di Ortopedia del ’Bufalini’ per le cure necessarie a guarire le due braccia fratturate, una costola rotta, due ferite inferte con un cacciavite o un punteruolo, una botta tremenda sulla schiena e varie lacerazioni. I due si conoscono da anni, avevano anche lavorato assieme in una importante azienda del territorio e si potevano considerare amici. Lo dimostra il fatto che inizialmente anche domenica scorsa hanno bevuto assieme al bar Caffè Nero di Borella, prima in compagnia di altre due persone e poi da soli. L’alcol ha scatenato l’inferno e l’albanese ha aggredito l’ipovedente colpendolo con un pugno in faccia. L’aggressore se ne è andato, ma purtroppo è tornato poco dopo nel locale affacciato sulla via Cesenatico, armato di una mazza e di un attrezzo che potrebbe essere un cacciavite. L’albanese ha colpito violentemente il 55enne alla schiena e poi lo ha pestato continuandolo a colpire con calci e pugni. Quando si è dileguato, sono potuti finalmente intervenire i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima direttamente al ’Bufalini’, mentre i militari hanno identificato l’aggressore, notificandogli una denuncia per lesioni personali aggravate.

La notizia ha fatto presto il giro di Cesenatico e dintorni, con tante persone fortemente colpite dall’episodio violento che hanno espresso solidarietà al 55enne ed ai suoi familiari. Il fratello della vittima sui social ha scritto un post in cui racconta di aver parlato con i carabinieri: "Gli ho espresso il mio sconcerto perchè dopo averlo preso è stato rimesso in libertà". Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto commentando così l’accaduto: "Ho sentito la moglie dell’uomo che è stato brutalmente aggredito in un bar di Cesenatico. La vittima si trova in ospedale in condizioni serie e ho espresso alla sua famiglia tutta la vicinanza mia e della città augurando una prontissima guarigione. Ho anche scritto alla titolare dell’attività che é stata teatro di questa scena drammatica. È positivo il fatto che l’aggressore sia stato subito individuato dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. In questa città non può e non deve esserci spazio per azioni vili e violente come quella che è stata commessa domenica". Una ferma condanna viene dunque espressa dal primo cittadino e molti residenti e persone che conoscono il 55enne, si sono espressi in questi termini. Si ascoltano e si leggono i commenti più disparati, con le critiche maggiori levate dalla gente comune, rivolte al fatto che l’aggressore sia tenuto a piede libero, dopo aver spezzato le ossa ad una persona disabile che conosceva bene e quin di sapeva in quale stato di salute si trovava. C’è inoltre molto interesse nel seguire anche l’aspetto giudiziario su questa azione di un violenza inaudita.

Giacomo Mascellani