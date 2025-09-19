Disabili, una casa per l’autonomia

Ha preso vita a Gambettola un nuovo importante tassello nel progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità". È stato infatti inaugurato l’appartamento di via Montegrappa 48, realizzato grazie a un finanziamento PNRR di 654.160,21 euro, di cui 300mila euro destinati alla ristrutturazione dell’immobile. Alla cerimonia con l’assessore Pietro Pierantoni, sono intervenuti Nicola Dellapasqua, Eugenio Battistini, Mauro Graziano, il presidente di Acer Forlì-Cesena Emanuele Ciani, il presidente di Asp Rubicone Salvatore Bertozzi e Elena Zoffoli assistente sociale dell’Unione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani adulti con disabilità attraverso un’esperienza abitativa protetta, sia temporanea che a tempo indeterminato, che favorisca lo sviluppo dell’autonomia personale. Si tratta di un percorso di co-housing in cui i partecipanti, individuati da un’equipe che opera in sinergia con i Servizi Sociali dell’Unione Rubicone e Mare e con l’Ausl Romagna, vengono accompagnati a sviluppare competenze di gestione quotidiana, cura di sé, utilizzo di strumenti digitali e avvicinamento al mondo del lavoro. Il nuovo appartamento accoglierà quattro ragazze: due in maniera stabile e due in alternanza.