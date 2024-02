Disabilità e lavoro. Due corsi gratuiti La scuola del Cercal di San Mauro Pascoli offre due corsi gratuiti nel settore calzaturiero per persone con disabilità, finanziati dai Fondi Europei della Regione. I corsi sono riservati a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna e iscritti al collocamento mirato. È prevista un'indennità di frequenza di 3,10 euro per ora frequentata. Per informazioni: cercal@cercal.org tel. 375-6571280.