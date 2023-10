Disagi per il volley al Mini Palazzetto: "Manca lo spazio per tutto il pubblico"

Una passione incontenibile. Nel senso che non c’è posto per tutti. E’ il quadro col quale si trova ad avere a che fare il Volley Club Cesena, compagine femminile che milita nel campionato di serie B1 e che al termine della quarta giornata della stagione regolare è in testa al torneo, ancora imbattuta.

Il sodalizio ha sempre disputato le sue gare interne al Carisport mentre quest’anno, a causa dell’inagibilità dell’impianto fortemente danneggiato dall’alluvione, si è visto costretto a trasferirsi nel vicino mini Palalazzetto, decisamente più ridimensionato in termini di capienza.

Il problema nasce proprio qui: mentre la squadra vola in classifica, chi vorrebbe godersi lo spettacolo è costretto a rinunciare al comfort. L’ultimo episodio risale a domenica pomeriggio, quando in occasione della corroborante vittoria contro Rò, qualcuno è rimasto in piedi, qualcuno si è dovuto accontentare di sedute di fortuna e qualcun altro, non trovando spazio, semplicemente non ha potuto far altro che girare i tacchi (nella foto il pubblico nelle strette tribune del Mini Palazzetto). Mentre il sodalizio pallavolistico chiede di spingere il più possibile sull’acceleratore nel recupero del Carisport, l’amministrazione comunale si trova di fronte a un intervento che sta accumulando ritardi.

"Il quadro è complesso – riconosce l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – perché è stato caratterizzato da una lunga serie di imprevisti. Entro questa settimana dovremmo però avere un quadro definitivo del tipo di opere da realizzare e a quel punto potremmo quantificare i tempi con più precisione".

Le opzioni sono due: nel caso i responsi fossero favorevoli, sarebbe ragionevole aspettarsi una riapertura, con nuovo parquet e nuova tribuna modulabile, entro febbraio, mentre in caso contrario servirà aggiungere un paio di mesi, arrivando nei fatti a fine stagione. "Non è un problema di soldi – precisa Castorri – perché le risorse ci sono. La difficoltà è data dalla complessità degli interventi". Luca Ravaglia