Disagi per la strada chiusa: "Il blocco isola i negozi"

Ma quanto durano i lavori in via Milani, stradetta del centro storico diretta verso la sua parte più esclusiva, via d’accesso all’unico parcheggio rimasto dentro le mura, in piazza Aguselli? Se lo chiedono i cittadini che anche ieri mattina, per l’ennesima giornata, si sono trovati interdetti l’accesso: automobilisti, motociclisti, ciclisti e persino pedoni. Vietanto svoltare a sinistra provenendo da via Manfredi e prima ancora da via Cavallotti e si è costretti a girare a destra in via Isei, a causa del cantiere.

Sono in corso i lavori di rifacimento della copertura in un fabbricato di palazzo Antonell. Per eseguire i lavori è stata richiesta al Comune la chiusura del tratto tra via Milani e piazza Aguselli e il divieto di sosta con rimozione per i posti auto, disposto dal Comune. Per garantire la consegna delle merci a un supermercato vicino è stato disposto che i lavori del cantiere inizino non prima delle 8.30.

Il Comune ha quindi disposto che dalle 8.30 alle 12 dei giorni 9, 12, 13,16,19 20,23,26,27 e 30 ottobre sia disposto il divieto di transito in via Milani con l’obbligo di svolta a destra in via Isei. Dieci mattinate, ancora tre incluso oggi. Per la cronca, il cantiere ha lavorato anche ieri, 25 ottobre. "In un primo tempo – spiega l’assessorei lavori pubblici Christian Castorri : pareva che ci fosse la possibilità di mantenere una parte di strada a transito, ma l’utilizzo di un mezzo pesante con l’elevatore fa sì che l’intera strada sia occupata, né era possibile fare altrimenti. I lavori sono ormai al termine".

Il passaggio interdetto ha provocato tuttavia proteste dai negozi di piazza Aguselli e di via Strinati, i più vicini a via Milani. La Lega ne ha fatto un caso politico e ha presentato un’interrogazione. "C’è totale indifferenza della giunta – afferma la capogruppo Antonella Celletti – rispetto alle pesanti ricadute causate dalla lunga chiusura di via Milani sulla rete commerciale di vicinato di quell’area, una delle più frequentate del centro storico.Via Milani è il percorso obbligato per chi arriva con un furgone o in auto da via Cavallotti, fuori dal perimetro del centro storico, per dirigersi in piazza Aguselli. L’amministrazione è stata sollecitata a trovare una soluzione che consentisse al cantiere, a causa della chiusura, di procedere con i lavori e contestualmente non penalizzasse commercianti e residenti, per esempio cambiare il senso unico di altre strade o consentire l’accesso da altre vie. Tutto inutile".

Piazza Aguselli, con il parcheggio, è comunque raggiungibile, nelle mattine di chiusura di via Milani, immettendosi in via Quattordici.

Andrea Alessandrini