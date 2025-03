Disagi sulla viabilità per il cantiere nonostante la chiusura notturna

La notte porta scompiglio, lungo la provinciale che attraversa Bagno di Romagna e Verghereto, che da lunedì scorso sino a sabato 15 marzo, dovrà sopportare anche il traffico, direzione sud, fatto uscire dalla E45 allo svincolo di Bagno, per rientrare in ’superstrada’ con quello di Canili di Verghereto, dopo circa 15 chilometri di saliscendi lungo la SP138 Savio e la SP137 Tiberina. Nel contempo è interdetta al traffico anche la rampa di ingresso dello svincolo di Bagno. Dopo i recenti interventi per adeguamento degli impianti tecnologici nel tunnel nord della galleria Roccaccia di Bagno, lunga oltre 1.800 metri, ora i lavori interessano il suo tunnel sud. Se c’è da dare atto a Anas che anche questa volta i lavori vengono effettuati di notte (dalle 21 alle 6), con conseguente chiusura della carreggiata sud durante quell’orario, resta il fatto che sia l’abitato di Bagno che quello di Verghereto, oltre ad altre località, devono subire vari disagi, rallentamenti, smog, rumori, pericoli negli attraversamenti pedonali, per il traffico riversato dalla E45 sud sulle predette provinciali, che passano dentro gli abitati anche di quei paesi.

Provinciali che hanno già il tappeto stradale non proprio dei migliori, che dovrà pertanto subire anche la forte usura causata dal traffico veicolare uscito dalla E45, in specie dei bisonti della strada. La speranza è che durante i 13 giorni di chiusura della E45 il tempo sia clemente, altrimenti sarebbe dura resistere a pioggia e neve. Lungo la SP 137 (Bagno-Canili) vige il divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate e lunghezza superiore ai 12 metri.

gi. mo.