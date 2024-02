Disattenzione e affaticamento. Pericoli in agguato nella guida

Ricordo anni fa il fenomeno delle stragi del sabato sera e le tante campagne informative per affrontare il problema. Di tempo ne è passato tanto e la tecnologia ha fatto passi da gigante offrendo al mercato veicoli sempre più sicuri ma la cronaca, purtroppo, ci offre ancora troppo spesso scene tragiche di incidenti stradali. Come mai?

Carlo C.

risponde il dottor

I fattori causali in caso di incidente stradale possono essere il mezzo, l’ambiente o il guidatore. Statisticamente i mezzi moderni, dotati di sofisticati dispositivi che amplificano le capacità sensoriali di chi guida e addirittura, talvolta, ne sostituiscono alcune funzioni, raramente costituiscono un elemento causale così pure i veicoli più vecchi se regolarmente monitorati. L’ambiente e cioè la nebbia, il ghiaccio, la pioggia, il fondo stradale dissestato o scivoloso, possono costituire una concausa importante quando viene a mancare un atteggiamento prudente da parte del guidatore. Alla fin fine vediamo come l’imputato principale sia chi è alla guida del veicolo. I vari sensori che supportano la sicurezza del nostro viaggio ci aiutano se il cervello del guidatore è attento e reattivo per cui ogni azione o abitudine che comporti distrazione o indebolimento di queste funzioni mette a rischio l’incolumità dell’auto e dei passeggeri. Lasciamo ad un altro momento l’importante problema della velocità e dell’alcol ed esaminiamo alcune abitudini comuni ma rischiose. Immaginiamo le manovre per accendere, fumare e spegnere una sigaretta: prendere il pacchetto, estrarne la sigaretta, usare l’accendino, gettare la cenere con il rischio del fumo negli occhi, della cenere o sigaretta caduta nei panni o nei sedili, tutto questo distoglie l’attenzione mentre il mezzo continua la corsa senza che si possa intervenire prontamente in caso di ostacolo o pericolo. Vi è poi l’uso del telefonino stigmatizzato e sanzionato eppure ancora utilizzato. L’occhio che legge il messaggio o la chiacchierata più o meno intensa focalizzano altrove l’attenzione del nostro cervello. Una riflessione merita poi la guida notturna specialmente se abbiamo una particolare sensibilità all’abbagliamento, se la nostra giornata è stata caratterizzata da un’intensa fatica mentale e fisica oppure se abbiamo invertito il nostro normale bioritmo. In questi casi il colpo di sonno è sempre in agguato nonostante la tazzina di caffè. Per ultimo, ma non per importanza, facciamo attenzione all’assunzione di farmaci che interagiscono con lo stato di vigilanza come i sedativi-ansiolitici, gli antistaminici ed alcuni FANS. In questi casi è sempre consigliabile consultare il proprio medico o leggere con attenzione il foglietto illustrativo.

