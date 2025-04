Discarica di amianto, FdI vuole vederci chiaro

Discariche e silenzi a Savignano: Ca’ Antonioli ieri, amianto oggi. Serve verità e rispetto per il nostro territorio. E’ la tesi sostenuta da Kitty Montemaggi, coordinatrice di Fratelli d’Italia a Savignano. "La storia – spiega – sembra ripetersi. La recente scoperta di una discarica abusiva di amianto e rifiuti pericolosi nel nostro territorio con il sequestro dalla Guardia di Finanza di ben 2.800 kg di eternit e 500 kg di plastica su un’area di 110.000 mq, in prossimità di canali che sfociano nel fiume Rubicone, dimostra ancora una volta quanto sia fragile il confine tra negligenza e complicità. Questa operazione, condotta con grande merito dalla Guardia di Finanza, porta alla luce una situazione ambientale gravissima: materiali tossici abbandonati in piena campagna, senza alcuna protezione né bonifica, a due passi da corsi d’acqua e terreni agricoli. Dieci le persone denunciate e un danno che potrebbe pesare sulla salute pubblica per anni". Kitty Montemaggi riporta alla memoria la discarica di Ca’ Antonioli, attiva dal 1972 al 1992, a monte del paese, con rifiuti di Savignano e dei comuni limitrofi. E continua: "Venne chiusa nel 1985, ma incredibilmente nel 1989 fu addirittura ampliata per far posto alle scorie dei rifiuti arrivati da Port Koko, in Nigeria. Quelle scorie, caricate da aziende dell’Emilia, erano state portate illegalmente in Africa e poi rispedite al mittente perché ritenute tossiche e pericolose. Respinte da diversi porti, furono infine sbarcate a Ravenna e da lì giunsero a Savignano ben 270 camion di rifiuti, per decisione della Regione, a guida rossa, con l’opposizione dei cittadini e il silenzio assordante delle istituzioni, anch’esse rosse. Nel 1995 si sarebbe dovuta avviare la bonifica, da concludere entro il 2010, con la promessa, simbolica quanto illusoria, di piantare un albero per ogni bimbo nato. Ma come spesso accade, tutto si è risolto in parole e promesse politiche mai mantenute dalla sinistra. E oggi ci risiamo. Da un controllo economico del territorio a tutela dell’ambiente è emerso un nuovo disastro ambientale attorno al Rubicone". Rincara Kitty Montemaggi: "Si sapeva, qualcuno lo aveva già denunciato, ma anche stavolta non si è voluto vedere, non si è voluto indagare. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che tutto venisse nuovamente insabbiato. Del resto, anche la copertura dell’ex mercato coperto, adiacente al tratto di viale della Libertà appena ristrutturato, è in amianto. E il Comune continua ad annunciare progetti che portano voti, ma non si preoccupa di tutelare la salute dei cittadini. Esiste un confronto che fa riflettere: Sogliano ha scelto consapevolmente di ospitare una discarica, ottenendo in cambio servizi, investimenti e ricchezza. Savignano, invece, scopre di essere terra di abbandoni, avvelenata nell’indifferenza e nel degrado. Fratelli d’Italia Savignano chiede chiarezza, giustizia e bonifica. Savignano merita rispetto. E merita verità". Ermanno Pasolini