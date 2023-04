Discarica di Rio Eremo Progetto da aggiornare "Monitoraggi del 2020 entro i parametri"

I nodi dell’ex discarica di Rio Eremo sono finiti sul tavolo dell’ultimo consiglio comunale. A seguito dell’interpellanza presentata dal consigliere di ’Cambiamo’ Luigi Di Placido, l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi ha annunciato nuovi passi avanti per la messa in sicurezza del sito, dismesso da oltre trent’anni e oggi gestito da Hera. Nei prossimi mesi, infatti, l’Amministrazione procederà alla definizione di un aggiornamento del progetto e all’avvio di una fase di confronto con le autorità ambientali, a partire da Arpae, allo scopo di approvare una nuova versione del piano di lavoro coerente con la situazione rilevata dai monitoraggi ambientali. Sulla base delle rilevazioni più recenti, si è infatti resa necessaria una revisione del progetto di messa in sicurezza approvato nel 2008, che porterà ad una riduzione degli interventi necessari per il completamento del secondo lotto.

Durante il confronto, sono state illustrate nel dettaglio le azioni di monitoraggio. "Nel 2020 – commenta l’assessora – sono stati effettuati gli ultimi monitoraggi riguardanti la qualità delle acque sotterranee e la presenza di biogas. Gli esiti indicano che si è arrivati a uno stadio finale del processo di biodegradazione dei rifiuti".

Sul fronte del biogas, le analisi effettuate nel 2004 avevano confermato già allora, a oltre 30 anni dalla chiusura dell’impianto, che il processo di biodegradazione dei rifiuti era nello stadio finale. Nel mese di dicembre 2020 i nuovi controlli sul biogas hanno confermato, in sostanza, che la produzione di gas tipici di una discarica di Rsu sembra praticamente esaurita.

Al termine del suo utilizzo, l’ex discarica di Rio Eremo è stata oggetto di un progetto di messa in sicurezza approvato dalla Provincia nel 2008. Il primo lotto di lavori corrisponde a un importo di 1.490.668 euro mentre il progetto preliminare degli interventi del secondo lotto è pari a 2.550.000 euro. Tuttavia, l’intervento non è stato realizzato. Il completamento prevede in particolare la realizzazione di una rete di captazione del biogas, il capping dell’area con impermeabilizzazione della superficie della discarica e la realizzazione di un impianto di fitodepurazione. Opere che rientrano nel piano di messa in sicurezza e la cui realizzazione è tuttora necessaria.