Giro di cocaina nei bagni e alcol ai minorenni: chiusa discoteca a Bagno di Romagna (Cesena)

Bagno di Romagna (Cesena), 21 aprile 2023 – Discoteca chiusa per sette giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Un provvedimento che lascia di stucco il proprietario del locale ‘Terme Disco’ di Bagno di Romagna che ha dovuto chiudere le porte al pubblico dal 18 al 25 aprile.

La pista di una discoteca, foto generica

"Persone pericolose e alcol ai minori”

Il questore di Forlì-Cesena ha disposto la chiusura temporanea del locale da ballo dopo i controlli notturni della polizia di stato a seguito di gravi episodi che metterebbero a repentaglio anche la salute dei minori. I poliziotti della squadra mobile e della polizia

amministrativa hanno riscontrato diverse violazioni.

E’ stato documentato che il “locale, oltre a essere abituale luogo di ritrovo di persone pericolose o pregiudicate, sarebbe conosciuto come esercizio aperto al pubblico dove

vengono somministrate bevande alcoliche anche ai minori e a persone già in stato di manifesta ubriachezza, e si consumano reati contro il patrimonio, tra cui lo strappo di

collane".

I blitz degli agenti in borghese

Gli agenti in borghese si sono introdotti nella discoteca in due differenti serate (a febbraio e a marzo) e oltre ad aver prestato assistenza a un giovane colto da malore palesemente ubriaco, hanno bloccato un altro giovane che nel bagno del locale era in possesso di una dose di cocaina.

Salta il concerto del 25 aprile

Un danno incalcolabile, quello della chiusura, in vista del ponte del 25 aprile, quando era in programma un concerto, costato al titolare ben 20mila euro. "Accetto il provvedimento – spiega il titolare 28enne Marco Burioni – anche se non lo condivido. Voglio precisare che ho sempre vigilato, e sempre continuerò a farlo, sul locale e

sulla clientela. La polizia amministrativa ha trovato quasi tutto a norma nel locale, ad eccezione dell’etilometro non funzionante per cui mi è stata fatta una multa di 300 euro. I poliziotti hanno sorpreso il 4 marzo due ragazzini che rubavano delle collanine e hanno trovato alcuni minorenni ubriachi. Al bar chiediamo sempre i documenti quando si presentano dei minorenni a chiedere alcolici, ma la maggior parte delle volte i ragazzini mandano al bar gli amici 18enni perché prendano le consumazioni per loro, e noi non possiamo controllare chi beve. Se la legge permette a un 14enne di entrare in discoteca, non sono io che posso controllarlo nel mio locale”.

"Hanno detto che in discoteca – aggiunge il titolare – c’erano persone pregiudicate, ma io di certo non posso verificare all’ingresso la fedina penale di tutti quelli che entrano. Un cliente, poi, è stato trovato con della cocaina, ma di sicuro non gliel’ho fornita io. Non sono un poliziotto e non posso controllare tutto. Mi è stato contestato il fatto che il locale è pericoloso perché c’è stato un pestaggio, ma quest’ultimo è avvenuto a 800 metri dall’ingresso della discoteca. Il danno che mi

deriva da questa chiusura è enorme”.