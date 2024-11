Discoverland da tutto esaurito. Si apre la stagione del comunale

Discoverland apre la stagione invernale 2024del teatro comunale di Cesenatico. L’appuntamento è giovedì sera alle 21, con un concerto che ha già registrato il tutto esaurito. Il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini si arricchirà con la straordinaria partecipazione di Niccolò Fabi, questa volta in qualità di musicista aggiunto. Discoverland è un progetto musicale nato nel 2011 dagli incontri musicali e di amicizia tra Pier Cortese e Roberto Angelini, entrambi strumentisti, produttori e cantautori con all’attivo diversi dischi e collaborazioni. L’idea è quella di reinterpretare in modo innovativo brani italiani e internazionali che hanno segnato la storia della musica, in un mix di voci, chitarra, steel guitar ed elettronica dalle trame e dai colori inaspettati. "Discoverland", pubblicato nel 2012, è un gioco di fantasia, ricerca e paradosso. Le reinterpretazioni offrono incontri suggestivi e surreali tra nomi come Bjork e i Kings of Convenience, o Ben Harper e De André. Le canzoni vengono riviste in modi sorprendenti: "Via con me" di Paolo Conte si ritrova nelle gelide e dilatate terre dei Sigur Rós, "Music" di Madonna nel caldo brasile della bossanova, "I Feel Good" di James Brown diventa una ballad e "Get up stand up" di Bob Marley si arricchisce di irresistibili sfumature hawaiane. Il concerto fa parte del cartellone del settore Cultura del Comune di Cesenatico, il promoter dell’evento è Retropoplive ed il media partner Radio Studio Delta. Informazioni telefonando allo 0547 79274 nelle mattine dei giorni ferali, visitando il sito teatrocomunalecesenatico.it, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, oppure recandosi direttamente all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani