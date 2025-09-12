Dismano, poca sicurezza: "Vogliamo gli autovelox"

Presidente del quartiere Dismano dal 30 luglio scorso, Claudio Landi, prima consigliere, ha rilevato Lara Bondanini, divenuta consigliere comunale. Resterà in carica sino alle elezioni di fine anno.

Landi, com’è stato l’impatto?

"Molto buono. L’attività è caratterizzata da piena collaborazione fra tutti i consiglieri".

Quali sono state le opere principali realizzate in questi cinque anni?

"La realizzazione dell’illuminazione pubblica su via Pontescolle e via Vigne di Pievesestina come previsto dal Cartabianca del 2019. Relativamente ai patti di quartiere siglati all’inizio di questo mandato va segnata invece l’installazione della casa dell’acqua a Pievesestina. Emilia Romagna Teatro ha promosso un’iniziativa che ha portato alla piantumazione di un nuovo bosco urbano a Pievesestina. È stato anche attivato il servizio di trasporto pubblico a chiamata".

Quali sono le principali criticità da affrontare al Dismano?

"Come è stato evidenziato nel rapporto sullo stato attuale del quartiere, le maggiori criticità riguardano la viabilità, la sicurezza pubblica, il decoro urbano e la sede di quartiere da rendere adeguata".

Quali sono le richieste del quartiere in merito alla sicurezza stradale?

"Il traffico intenso e l’elevata velocità dei veicoli, così come la mancanza del rispetto dei divieti di transito di mezzi pesanti, rappresentano una delle principali criticità del quartiere, sia nelle arterie principali che nelle strade secondarie. Il posizionamento di cartelli più visibili, di colonnine Velo ok, di dissuasori e di divieti non hanno sortito purtroppo alcun effetto".

Quindi come si deve intervenire?

"Secondo noi installando autovelox fissi nei punti più critici e con il pattugliamento maggiore delle forze dell’ordine".

Servono spazi di aggregazione per i giovani?

"Il Dismano ha una sede di quartiere vetusta e con difficoltà di accesso. La richiesta di una nuova sede o la riqualificazione di quella esistente era pertanto uno dei punti dei patti di quartiere. Lo rinnoviamo: servono uno spazio accessibile per i più giovani e le persone anziane e servizi come sportello facile, sportello digitale, sportello di ascolto, ambulatorio di quartiere".

Qual è l’intervento prioritario nel quartiere?

"Il completamento del lotto Zero per il quale si è in attesa del via libera da Ministero e Anas. Segue la pista ciclabile su via Torino per collegarci in sicurezza con il Ravennate. Il progetto è slittato per dare priorità ad altre opere legate al Pnrr".