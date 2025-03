Disordini e danni alla stazione di Bologna,. Daspo in arrivo per cinque cesenati

In questi giorni potrebbero essere notificati cinque ‘Daspo’ ad altrettanti tifosi cesenati ritenuti responsabili dei gesti compiuti alla stazione di Bologna in occasione della trasferta in treno a Reggio Emilia del 9 febbraio. Un gruppetto di bianconeri, approfittando della sosta del convoglio, scese sulla panchina, lanciando fumogeni e altri oggetti, danneggiando l’area limitrofa e colpendo pure un altro treno, causando ritardi alla circolazione ferroviaria. I provvedimenti sono frutto del lavoro della questura di Forlì, che ha operato insieme a quella di Bologna. Tra le cinque persone individuate, una in particolare avrebbe già alle spella episodi analoghi: nel suo caso il divieto di assistere a manifestazioni sportive avrà una durata maggiore (5 anni) e sarà abbinato all’obbligo di firma durante le gare.