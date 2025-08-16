Non riescono a tornare a Camaldoli dopo una passeggiata nelle foreste: soccorsi in tempo

Bagno di Romagna (Cesena), 16 agosto 2025 – Una passeggiata ferragostana tra i boschi delle Foreste Casentinesi, partendo dall’Eremo di Camaldoli. Tutto bene fino a un certo punto per una donna di 45 anni residente in provincia di Mantova e un uomo di 48 anni residente in provincia di Caserta: sulla via del ritorno infatti hanno perso l’orientamento.

Proprio quando erano arrivati al Passo della Bertesca nel comune di Bagno di Romagna non sono più riusciti a trovare la strada per ritornare a Camaldoli. Alle 19.30 circa è stata così allertata la squadra del soccorso alpino e speleologico, stazione Monte Falco, che è partita parte immediatamente verso la zona indicata dai due dispersi.

Durante la marcia di avvicinamento il Caposquadra, perfetto conoscitore della zona, è riuscito a contattare di nuovo i due escursionisti, individuando con esattezza il punto, grazie alle informazioni. La squadra dei soccorritori hanno usato il mezzo fuoristrada fino a quando la strada era percorribile, sono poi proseguiti a piedi.

I due dispersi sono stati trovati attorno alle 20.10, dopo mezz’ora di cammino, e sono stati riaccompagnati, non avendo problemi sanitari. Attivati anche i vigili del fuoco che hanno raggiunto le squadre del Cnsas che avevano già iniziato il rientro verso i mezzi fuoristrada.