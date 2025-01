Distretto della calzatura, appello al Governo

Per salvare il distretto calzaturiero dalla crisi verrà chiesto l’intervento del Governo. E’ quanto emerso in Comune a San Mauro Pascoli dal tavolo locale del coordinamento calzaturiero convocato dal sindaco Moris Guidi. C’erano i sindaci di Savignano Nicola Dellapasqua e di Gatteo Roberto Pari, Confindustria, Cna e Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil, la scuola Cercal, il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Vincenzo Colla con il responsabile settore innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive della Regione Roberto Ricci Mingani, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi e il consulente del lavoro Luca Piscaglia.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Le misure che il Governo ha messo in campo sino ad oggi non sono in grado di arginare la crisi e assicurare un futuro al settore tessile e calzaturiero, e l’integrità delle piccole-medie imprese che costituiscono la filiera del nostro distretto. Ringrazio il vicepresidente Colla per il lavoro che da tempo sta portando avanti sui tavoli competenti, e il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini per la grande attenzione dimostrata. Auspico che il tavolo di questa giornata ponga le basi per interventi di sostegno concreti e strutturali che assicurino la ripresa e il consolidamento del nostro importante distretto della calzatura". Nel corso dei lavori le associazioni di categoria e i sindacati hanno evidenziato la drammaticità della crisi del settore, avanzando proposte e richieste, per soluzioni urgenti e significative.

Luca Piscaglia ha rimarcato l’importanza del "fattore tempo", per evitare che le misure poste in essere si rivelino intempestive e quindi non efficaci. Ha aggiunto Carlo Battistini: "I dati elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio della Romagna confermano la grave crisi che sta colpendo il settore calzaturiero nel territorio. La Camera è disponibile a sostenere progetti strutturati per rilanciare il settore. Sono però necessari interventi istituzionali e, soprattutto, forti investimenti orientati all’innovazione, di processo e di produzione, con particolare attenzione alla sostenibilità ecologica, fondamentali per rilanciare la competitività delle imprese e promuovere uno sviluppo sostenibile".

In conclusione, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla ha detto che ci sarà un tavolo sulla crisi del settore moda convocato dal Ministero del Made in Italy il 24 gennaio prossimo, nel corso del quale provvederà a riportare quanto emerso a San Mauro. Vincenzo Colla ha evidenziato la necessità che il Governo predisponga tempestivi strumenti di sostegno in deroga per il settore, oltre ad adeguati strumenti finanziari. Secondo lui non siamo di fronte a un vero e proprio cambio di modello che implica la necessità di riprogettare e ristrutturare l’intero settore.

Ermanno Pasolini