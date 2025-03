Disturbi del sonno, meeting scientifico

Il sonno è una parte importante della nostra vita. Chi riesce a viverlo bene non si accorge nemmeno di quanto sia importante, ma chi non ci riesce, al contrario soffre e deve affrontare disturbi di salute che possono diventare anche molto seri. Per questo, in occasione della Giornata mondiale del sonno, il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato un incontro pubblico, che si terrà domani sera al Museo della Marineria. L’appuntamento è alle 20.30, per un meeting medico e scientifico sul valore del sonno quale elemento per il benessere e la salute. Dopo il saluto del presidente Bruno Gobbi del Rotary Club Cesenatico Mare, interverranno nelle vesti di relatori il professore Antonio Gracco dell’Università di Padova, direttore della Scuola di ortodonzia ed autore libri e saggi divulgativi, ed il dottor Riccardo Gobbi, esperto in disturbi respiratori e del sonno.

Il professor Gracco, uno dei massimi esperti in materia, anticipa alcuni contenuti del suo intervento, fornendo dei consigli utili: "Troppe persone sottovalutano l’importanza di un sonno di qualità. Eppure la letteratura scientifica è piena di lavori che testimoniano in maniera incontrovertibile il legame stretto tra un sonno inadeguato e moltissime patologie come l’ipertensione, il diabete, persino il cancro, l’Alzheimer e molte altre ancora. E’ necessario ridare dignità ad uno dei pilastri fondamentali della salute comprendendo quali siano le buone regole per un sonno corretto in termini di quantità, cioè le ore di sonno, e di qualità, il sonno continuativo, riposante ed efficace".

Esistono moltissimi disturbi respiratori del sonno, ed il professor Antonio Gracco spiegherà sopratutto cause e rimedi di due condizioni molto frequenti sia negli uomini che nelle donne, il russamento e la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. L’esperto illustrerà quali sono i rimedi quotidiani per gestire al meglio questi problemi e quali sono le eventuali terapie mediche che possono risolverli e sopratutto ridare un riposo che migliori la qualità della nostra vita. Il dottor Bruno Gobbi, otorinolaringoiatra, tratterà alcuni aspetti specifici dei problemi relativi alle apnee e al russamento, come prevenirli e come curarli.

Avere delle apnee e di conseguenza una carente ossigenazione del cervello, è considerato uno degli elementi legati ad esempio agli incidenti stradali ed agli incidenti sul lavoro. L’incontro è dunque l’occasione per poter dialogare con due medici di alto profilo, essere informati ed avere delle risposte a dei problemi concreti. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti.

Giacomo Mascellani