"Ditte sovraindebitate, è allarme"

di Andrea Alessandrini A preoccupare l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì-Cesena, presieduto dal cesenate Pier Domenico Ricci, 63 anni, è la situazione di sovraindebitamento delle imprese a cui far fronte nel nuovo anno, in cui però la crisi economica potrebbe acuirsi. Se ne è parlato a margine dell’assemblea di approvazione dei bilancio preventivo 2023. Presidente Ricci, quanti commercialisti operano sul territorio? "Gli iscritti all’Albo, che ha base territoriale provinciale, sono 641, di cui 330 nel forlivese (293 a Forlì città) e 304 nel cesenate (200 a Cesena). Il 45% sono donne. I giovani fino a 35 anni sono circa il 10% del totale, con lieve prevalenza di donne". È fluido l’accesso dei giovani alla professione? "Le nuove iscrizioni sono state meno numerose r con una media di 8,2 nuovi iscritti per anno negli ultimi cinque, a fronte di una media annuale di 14 nel lustro precedente. La ragione è legata anche alla pandemia, che ha causato la chiusura o la crisi di diverse imprese, soprattutto piccole, con ripercussioni sul fatturato e la redditività degli studi. Tutto ciò ha generato un minore appeal professionale. Negli ultimi due anni, però, c’è stata una buona ripresa del numero di praticanti, e ciò fa ben...