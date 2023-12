’Diva Cesenatico per un museo d’arte’. Alla Marineria l’incontro con Piraccini

’Diva Cesenatico, per un museo d’arte’ è il titolo della conferenza organizzata dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani pomeriggio alle 16 al Museo della Marineria. Assieme allo studioso Orlando Piraccini, con l’ausilio di significative immagini, si racconterà l’affermarsi di Cesenatico, già nell’immediato dopoguerra, come piccola ’città d’arte’ in coincidenza con lo sviluppo turistico. Ne sono un esempio il premio di pittura ’Città di Cesenatico’ negli anni ’50 e l’istituzione della Galleria d’arte ’Il Bragozzo’ al Palazzo del Turismo, che hanno fatto risaltare la località nel panorama artistico italiano di quel tempo. A seguito di quelle iniziative si è formato il primo nucleo della Raccolta Comunale d’arte. Per l’occasione la litografia Sicograf ha stampato copie di una dispensa realizzata da Orlando Piraccini, nella quale sono riepilogate le circa ottanta mostre che ha curato lo stesso Piraccini. Si spazia da ’Mare dipinto’ alla rassegna estiva delle ’Tende al Mare’.

Spiccano così tante esposizioni allestite dalla fine degli anni ’80 ad oggi, su aspetti e singoli esponenti dell’arte locale, cesenate romagnola. La partecipazione all’incontro di giovedì è gratuita e a tutti i presenti sarà offerta in omaggio una copia della dispensa di Piraccini. Ciò è reso possibile grazie al sostegno ed al contributo di Adac Federalberghi, Gesturist, Cooperativa stabilimenti balneari e Adria Bandiere, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

(Nella foto: Marcello Salucci, dell’Università degli adulti).

Giacomo Mascellani